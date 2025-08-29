Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП, "Вечерний Киев" и начальника КГВА Тимура Ткаченко.
К теме Все мужчины от 18 до 22 лет с завтрашнего дня смогут выехать за границу – постановление опубликовано
Что известно о поручении Кабмина относительно массовых мероприятий?
"Украинская правда" опубликовала скан соответствующего поручения премьер-министра Юлии Свириденко, адресованное министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных военных администраций и Киевской городской военной администрации.
В этом поручении говорится о проведении массовых торжественных мероприятий.
С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве – с Генеральным штабом Вооруженных Сил,
– говорится в документе.
В "Вечернем Киеве" отметили, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подписал поручение, где, кроме положения из документа Свириденко, содержалось, что:
- организаторы, чьи обращения о проведении массовых мероприятий в столице уже находятся на проработке, также обязаны обратиться в Генштаб ВСУ и сообщить о результате КГВА;
- информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур.
Нужно ли согласовывать проведение митингов с военными?
Тимур Ткаченко, реагируя на сообщения СМИ относительно согласования массовых мероприятий с военными, отметил, что его поручением не запрещались митинги, а речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий.
Второе. Это решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций. Именно этот факт был вырван из контекста и использован для введения людей в заблуждение,
– пояснил начальник КГВА.
Стоит также отметить, что массовые мероприятия не охватывают мирные собрания, собрания, митинги, походы и демонстрации. Украинское законодательство четко разграничивает эти понятия.
В то же время после введения военного положения в Украине проведение мирных собраний, митингов, демонстраций, а также спортивных, образовательных, культурных, религиозных или развлекательных мероприятий возможно при условии письменного согласования.
Однако в ряде областей действует ограничение: массовые мероприятия запрещено проводить ближе чем в 20 километрах от границы с Россией или линии боевых действий.
Под Киевом остановили незаконный концерт
В Софиевской Борщаговке, что возле Киева, 28 августа полиция остановила незаконный концерт, организованный без согласования с военным командованием. Мероприятие организовали, несмотря на траур по жертвам российской атаки, которая произошла буквально ночью того же дня.
Сообщалось, что концерт является благотворительным, а деньги должны были пойти на ремонт в военном госпитале. Само мероприятие остановили через 15 минут после его начала, люди разошлись.
В отношении организатора концерта, а также председателя Борщаговского поселкового совета правоохранители составили административные материалы за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.