Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП, "Вечерний Киев" и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Что известно о поручении Кабмина относительно массовых мероприятий?

"Украинская правда" опубликовала скан соответствующего поручения премьер-министра Юлии Свириденко, адресованное министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных военных администраций и Киевской городской военной администрации.

В этом поручении говорится о проведении массовых торжественных мероприятий.

С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве – с Генеральным штабом Вооруженных Сил,

– говорится в документе.

В "Вечернем Киеве" отметили, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подписал поручение, где, кроме положения из документа Свириденко, содержалось, что:

организаторы, чьи обращения о проведении массовых мероприятий в столице уже находятся на проработке, также обязаны обратиться в Генштаб ВСУ и сообщить о результате КГВА;

информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур.

Нужно ли согласовывать проведение митингов с военными?

Тимур Ткаченко, реагируя на сообщения СМИ относительно согласования массовых мероприятий с военными, отметил, что его поручением не запрещались митинги, а речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий.

Второе. Это решение распространяется не только на Киев. Оно касается всех областных военных администраций. Именно этот факт был вырван из контекста и использован для введения людей в заблуждение,

– пояснил начальник КГВА.

Стоит также отметить, что массовые мероприятия не охватывают мирные собрания, собрания, митинги, походы и демонстрации. Украинское законодательство четко разграничивает эти понятия.

В то же время после введения военного положения в Украине проведение мирных собраний, митингов, демонстраций, а также спортивных, образовательных, культурных, религиозных или развлекательных мероприятий возможно при условии письменного согласования.

Однако в ряде областей действует ограничение: массовые мероприятия запрещено проводить ближе чем в 20 километрах от границы с Россией или линии боевых действий.

