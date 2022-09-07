Взрыв на выставке оружия в Чернигове: массовые мероприятия будут проводить только по разрешениям
Источник:Вячеслав Чаус
Теперь все массовые мероприятия в Черниговской области будут проводить только при условии получения письменного согласования от органа местного самоуправления. Разрешений должно быть сразу два.
Речь идет обо всех публичных мероприятиях. И неважно, есть там военные или нет. Такое решение было принято сегодня, 7 сентября, во время заседания совета оборонной безопасности.
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Разрешений должно быть сразу два
Раньше никаких разрешений на проведение мероприятий в Черниговской области получать не было нужно. Организаторы должны были только уведомить органы местного самоуправления или ОВА. Однако теперь разрешений должно быть два. И если против проведения мероприятия возражает хотя бы одна сторона, то его проводить нельзя.
Проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения мероприятия. Если в проведении мероприятия возражает хотя бы одна сторона – мероприятие не проводится,
– сказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
При этом он добавил, что все выставки вооружения – только после победы.
Взрыв на выставке оружия в Чернигове: главное
- В обед 3 сентября на благотворительной ярмарке "Північний Шарварок" в Чернигове раздался взрыв на выставке оружия. Пострадали 15 человек – 8 детей и 6 взрослых.
- В больницу госпитализировали 4 человека, среди которых 2 детей – 7-летний и 2-летний мальчики.
- Младшего ребенка оперировали 7 часов. К сожалению, он потерял зрение на один глаз, кроме того, мальчику наложили около 500 швов. Поскольку он будет расти, то рубцы не смогут растягиваться, поэтому ребенок будет нуждаться в постоянных пластических операциях.
- Суд избрал меру пресечения двум военным, подозреваемым в причастности к взрыву оружия. В частности, фигуранты были отправлены под стражу на 2 месяца.
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