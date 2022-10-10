В посольстве США призвали американцев покинуть Украину

Из-за произошедших утром 10 октября массовых обстрелов украинских городов США призвали американцев покинуть Украину. В США заявили, что удары России представляют угрозу гражданскому населению.

Посольство США призвало американцев скрыться от ракетных обстрелов или покинуть Украину, когда это будет безопасно.

По теме Евросоюз анонсировал новую военную поддержку Украины от ЕС после атак россиян

Удары России представляют угрозу гражданским

Удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину, используя доступные частные наземные транспортные средства, когда это будет безопасно,

– говорится в сообщении.

Россия утром 10 октября нанесла массовый удар по украинским городам. Взрывы раздались в:

Ровенской;

Львовской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Полтавской;

Харьковской;

Николаевской;

Сумской;

Ивано-Франковской;

Киевской области и Киеве.

В Минобороны сообщили, что враг во время удара использовал 83 ракеты, 43 из которых сбили силы ПВО.

По данным Воздушных Сил ВСУ, оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона. Россия использовала ракеты Х-101, Х-555, "Калибры", "Искандеры" и С-300.

В результате обстрела повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве.

Это важно – обращение Зеленского из-за массированной атаки: смотрите видео