Массовый вывод кораблей из базы в Новороссийске: в ВСУ объяснили, есть ли угроза
Из базы Черноморского флота России в Новороссийске вчера, 18 января, массово выводили в море корабли, чего не наблюдалось длительное время. В то же время в ВСУ обратили внимание на важный момент.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подчеркнула, что эти маневры не связаны с боевой деятельностью, информирует 24 Канал.
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Вывод кораблей может служить обычным военным морским "тетрисом". Корабли сложно помещаются в ту базу, на которую их переместили (Новороссийск – 24 Канал). Она не была подготовлена для такого количества кораблей, они туда просто не помещаются.
– отметила Наталья Гуменюк.
Она также напомнила, что корабли были вынуждены отойти под давлением сил обороны.
"Иногда для того, чтобы переформатировать расположение кораблей, приходится всех дружно вывести сначала, а потом завезти. Это не было связано с боевой деятельностью", - подчеркнула спикер.
Что известно о перемещении кораблей в Новороссийск
- 16 января OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что в бухтах временно оккупированного Севастополя становится все меньше кораблей Черноморского флота России.
- Российские оккупанты в Крыму уже несколько месяцев переводят корабли Черноморского флота в порт Новороссийска из-за опасений потерять свои корабли.
- Последней каплей, побудившей оккупантов к этому решению, предположительно, стал удар по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".