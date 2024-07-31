На фоне скандировали "Смерть Америке и Израилю": новый президент Ирана принял присягу

Новый президент Ирана обещает улучшить отношения его страны с остальным миром, однако, похоже, эти заявления не имеют широкой поддержки среди иранских элит. Кроме того, он акцентирует на ослаблении ограничений социальных свобод внутри страны.

Во вторник, 30 июля, новоизбранный президент Масуд Пезешкиан принял присягу во время инаугурации. Он победил на выборах с 53,6% процентами голосов и считается политиком-реформатором.

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Инаугурация нового иранского президента

На заседании парламента, где принимал присягу Пезешкиан, присутствовали иностранные чиновники. В частности, лидеры ХАМАС и Исламского джихада, движения хуситов Йемена и ливанской Хезболлы.

Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности,

– завил новый президент Ирана.

Существуют надежды на улучшение отношений между Тегераном и Западом за время президентства Пезешкиана.

Однако вступает он в должность в сложное время: в момент эскалации на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС, а также трансграничных боевых действий с союзником Ирана Хизбаллой в Ливане.

Элиты Ирана продолжают обвинять США в поддержке "израильских преступлений в Газе". Во время инаугурации Пезешкиана можно было услышать скандирование: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Те, кто поставляет оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман человечности,

– говорил в сопровождении криков Пезешкиан.

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Госдеп США реагировал на инаугурацию Масуда Пезешкиана. В целом Вашингтон не ожидает "фундаментальных изменений" после прихода на должность нового иранского лидера и обещает судить иранскую власть не по заявлениям, а по конкретным действиям.