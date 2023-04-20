Спели иначе: матери из Донбасса слезно просят гауляйтеров вернуть студентов домой

Ни для кого не секрет, что Россия на войну мобилизует абсолютно всех. Следовательно, 17-летние студенты из так называемых "ЛНР" и "ДНР" находятся на войне еще с февраля 2022 года.

Их матери поняли, что в России никакие законы не действуют, поэтому решили записать видеообращение к Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Соответствующее видео распространяют в соцсетях, пишет 24 Канал.

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Матери требуют вернуть им сыновей

Забавно, что женщины, как они сами говорят, "обращаются к гарантам конституции и правам человека" – Пушилину и Пасечнику. Это те же гаранты, которые приказывают расстреливать мирное население Украины.

Матери просят у них помочь оказать содействие в демобилизации и возвращению студентов-военнослужащих для прохождения дальнейшего обучения в учебных заведениях.

Дальше женщины начали "наматывать себе срок", ведь они утверждают, что их сыновей мобилизовали незаконно. Поскольку для студентов учебных заведений предусмотрена отсрочка мобилизации.

Более того, родственники солдат говорят, что контракты уже давно закончились, и заключались они не в соответствии с законом:

документ заключался без выезда на территорию России;

второй экземпляр контракта родственникам не предоставили, поэтому обжаловать в суде его нельзя;

некоторые студенты зачислены одновременно в двух воинских частях;

медицинский осмотр студентам никто не проводил.

Матери из квазиреспублики требуют демобилизации: смотрите видео

Очевидно, что ни Пушилин, ни Пасечник им не помогут, ведь, скорее всего, их сыновей демобилизуют уже в черных пакетах.

Актуальные потери врага

За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 670 российских бойцов. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия сократилась на 184 420 солдат.

Кроме живой силы, россияне еще и теряют огромное количество техники во время войны. С 24 февраля 2022 года в металлолом превратили тысячи танков и боевых бронированных машин. Сама же статистика потерь в технике такова: