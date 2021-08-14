В Беларуси суд признал "экстремистскими" все материалы TUT.BY

В Беларуси суд признал материалы портала TUT.BY и его страниц в соцсетях, а также издание Zerkalo.io, "экстремистскими". Любое распространение информации из этих сайтов будут считать нарушением.

Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Соответствующее представление об СМИ выдвинуло Министерство внутренних дел.

Между тем Россия расценит нападение на Беларусь, как на себя, – Лукашенко пугает "Третьей мировой"

TUT.BY и Zerkalo.io в списке "экстремистских"

Поэтому оба издания должны быть внесенными в Республиканский список экстремистских материалов. Суд также признал экстремистскими логотипы Tut.by и Zerkalo.

Тем, кто захочет распространить информационные материалы по TUT.BY и Zerkalo.io или их соцсетей, грозит административная ответственность. Именно эти сайты активно освещали ход протестов в Беларуси и произвола режима Лукашенко.

Редакция изданий с этим решением абсолютно не согласна: "Мы уверены, что мы не нарушаем законодательство и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io придерживаются принципов журналистики и белорусских законов".

Наступление на белорусские СМИ: что известно

После начала масштабных протестов в Беларуси, авторитарная власть Лукашенко начала систематическое давление на СМИ и оппозиционных журналистов. Одна из самых мощных волн началась в июле – августе 2021 года.

8 июля силовики ворвались в редакции белорусских СМИ, писавших про протесты и нарушения прав человека в государстве.

Обыски провели в газеты "Наша нива", а его главного редактора Ягора Марциновича повезли на допрос. Впоследствии их сайт перестал работать.

До этого обыскали редакции "Интер-пресс" и "Брестской газеты", дома у журналиста и редактора журнала. Orsha.eu.

В министерстве информации Белоруссии между тем заявили, что заблокировали сайт "Нашей Нивы" на основании уведомления Генеральной прокуратуры.