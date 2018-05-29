Матиос пугает митингами "деклассированных", которые будут обильно снабжены оружием и взрывчаткой

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предупреждает о возможных "демонстрациях криминальных элементов с новейшими лозунгами".

Об этом он заявил во время брифинга в Харькове.

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Как бы грустно не было это мне сейчас говорить, но пока государство не в состоянии защитить людей, как на улице, так и в их домах,

– констатировал главный военный прокурор.

По словам Матиос, теперь "мирных обывателей защищают общественные военизированные сообщества, такие как пассионарная молодежь, воевавшая за украинское государство" или "другие сборища деклассированных типов под демократическими лозунгами, которых совсем недавно видели в центре столицы под стенами Верховной Рады".

"По такому принципу мы скоро можем увидеть демонстрацию криминальных элементов с новейшими лозунгами вроде того, что "мы не хотим жить по закону, мы свободные люди". Я не исключаю, даже не так, я убежден, что эти мирные митинги этих "деклассированных" и других могут быть обильно снабжены оружием и взрывчаткой, которая незаконно была вывезена в несметном количестве из зоны АТО", – заявил он.