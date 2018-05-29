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Матіос лякає мітингами "декласованих", які будуть рясно забезпечені зброєю та вибухівкою

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Анатолій Матіос
Анатолій Матіос / 24 Канал

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос попереджає про можливі "демонстрації кримінальних елементів з новітніми лозунгами".

Про це він заявив під час брифінгу у Харкові.

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Як би сумно не було це мені зараз казати, але наразі держава не в змозі захистити людей, як на вулиці, так і в їхніх домівках,
– констатував головний військовий прокурор.

За словами Матіоса, тепер "мирних обивателів захищають громадські воєнізовані спільноти, як ото пасіонарна молодь, що воювала за українську державу" або "інші збіговиська декласованих типів під демократичними гаслами, яких зовсім недавно бачили в центрі столиці під стінами Верховної Ради".

"За таким принципом ми скоро можемо побачити демонстрацію кримінальних елементів з новітніми лозунгами на кшталт того, що "ми не хочемо жити згідно з законом, ми вільні люди". Я не виключаю, навіть не так, я переконаний, що ці мирні мітинги оцих "декласованих" і інших можуть бути рясно забезпечені зброєю та вибухівкою, яка незаконно була вивезена в незчисленній кількості із зони АТО", – заявив він.

Теги: Новини політики Новини України Зброя ГПУ протести Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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