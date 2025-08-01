В результате российского обстрела Киева 31 июля погиб Матвей Марченко. Мальчику было 6 лет, он только завершил первый класс.

О последствиях повреждения лицея и гибели ученика рассказала директор лицея №197 имени Дмитрия Луценко Татьяна Иванченко в комментарии "Эспрессо", передает 24 Канал.

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Как вспоминают погибшего Матвея в лицее?

В результате российской атаки 31 июля в Святошинском районе столицы пострадал местный лицей. Там выбиты окна, двери и повреждены потолки. Кроме разрушений, к сожалению, есть и человеческие потери.

Во время атаки погиб ученик лицея 6-летний Матвей Марченко. Вражеская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки, где находился мальчик.

По словам директора, Матвей недавно завершил первый класс. Его вспоминают как общительного и энергичного ребенка.

Знала его как светлого, очень энергичного и мощного мальчика, который любил учиться и участвовать во всех мероприятиях,

– добавила Татьяна Иванченко.

Школа выразила искренние соболезнования родным Матвея. К слову, он был самым младшим в семье.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!

Ранее сообщалось, что Матвей посещал клуб "Сен-Бин", где занимался каратэ, а также водными видами спорта в клубе "Бригантина". Там его запомнили как способного и перспективного спортсмена.

Украинская федерация каратэ и спортивные клубы выразили соболезнования его семье погибшего и отметили трагедии убийства детей в Украине.