Светлый мальчик, который любил учиться, – директор лицея о Матвее, который погиб во время атаки
- 31 июля в результате российского обстрела в Киеве погиб 6-летний Матвей, ученик лицея №197.
- Матвей был энергичным и общительным парнем, занимался каратэ и водными видами спорта, школа и спортивные клубы выразили соболезнования его семье.
В результате российского обстрела Киева 31 июля погиб Матвей Марченко. Мальчику было 6 лет, он только завершил первый класс.
О последствиях повреждения лицея и гибели ученика рассказала директор лицея №197 имени Дмитрия Луценко Татьяна Иванченко в комментарии "Эспрессо", передает 24 Канал.
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Как вспоминают погибшего Матвея в лицее?
В результате российской атаки 31 июля в Святошинском районе столицы пострадал местный лицей. Там выбиты окна, двери и повреждены потолки. Кроме разрушений, к сожалению, есть и человеческие потери.
Во время атаки погиб ученик лицея 6-летний Матвей Марченко. Вражеская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки, где находился мальчик.
По словам директора, Матвей недавно завершил первый класс. Его вспоминают как общительного и энергичного ребенка.
Знала его как светлого, очень энергичного и мощного мальчика, который любил учиться и участвовать во всех мероприятиях,
– добавила Татьяна Иванченко.
Школа выразила искренние соболезнования родным Матвея. К слову, он был самым младшим в семье.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!
Ранее сообщалось, что Матвей посещал клуб "Сен-Бин", где занимался каратэ, а также водными видами спорта в клубе "Бригантина". Там его запомнили как способного и перспективного спортсмена.
Украинская федерация каратэ и спортивные клубы выразили соболезнования его семье погибшего и отметили трагедии убийства детей в Украине.