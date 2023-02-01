Матвиенко выдала новое заявление о переговорах с Украиной "без предварительных условий"

В России снова раздаются тезисы о переговорах с Украиной. Москва говорит, что готовы сесть за переговорный стол "без предварительных условий". Хотя ясно, что Украина не пойдет на это.

Такое заявление выдала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 24 канал. Она также издала, мол, конфликт затягивает США, а не Россия, которая, собственно, начала эту агрессивную войну.

Кстати говоря Слишком поздно, я не заинтересован, – Зеленский о переговорах с Путиным

Кремль говорит о "переговорах без условий"

Матвиенко повторила кремлевскую методичку, будто Россия готова к переговорам, если Украина не будет выдвигать свои условия. Хотя условия Украины поняли всему цивилизованному миру. В частности, это вывод всех войск россиян с наших территорий и репарации от государства-агрессорки.

Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим,

– наговорила Матвиенко.

Она, кроме того, хлопнула, что Вашингтон легко мог бы "за сутки посадить Киев за стол переговоров", но США, мол, "не заинтересованы в завершении конфликта", и продолжают помогать Украине отражать агрессию России.

Москва хочет переговоров без посредников

Представитель российского МИДа Алексей Полищук заявил, что Кремль хочет прямых переговоров с Киевом без посредников. В Москве цинично врут, мол, западные страны якобы не стремятся урегулировать конфликт, а действуют в своих политических и экономических интересах.

Очевидно, что цинично выдают себя за "голубей мира", готовя новую волну наступления на Украину.