Сохранил жизнь воинам: броневик MaxxPro выдержал прямое попадание из вражеского танка и ПТРК

Американские бронеавтомобили MRAP MaxxPro, наши защитники активно используются на самых горячих участках фронта, показали высокий уровень защиты экипажа.

На видео, которое опубликовали защитники, одна из этих машин выдержала прямое попадание сразу двух снарядов. 24 Канал.

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Экипаж выжил

В результате попаданий броневик таки получил повреждения, но сохранил жизнь военных, которые были внутри – они не пострадали.

Вот наш броневик. Это попадание прямое из танка. А это в нас попал ПТУР. Броня сожгла полностью. Шланги сожгли. Но экипаж остался целым,

– рассказал один из бойцов.

Бронемашина осталась условно целой после встречи с танковым снарядом и управляемой ракетой где-то под Бахмутом.

MRAP MaxxPro после встречи с двумя снарядами: видео

Характеристика MRAP MaxxPro

Броневик имеет инновационное бронирование 1 и 2 категории стандарта STANAG 4569 в зависимости от компоновки, позволяющей сохранить членов экипажа и десантников.

Листы корпуса машины закреплены с помощью болтов, что упрощает его ремонт, а в неких вариантах броня дополняется сеткой, чтоб ослабить действие кумулятивных снарядов.

Бронеавтомобиль MRAP MaxxPro от американской компании Navistar International не раз спасал жизнь наших бойцов. Машина способна выдержать подрыв мины мощностью до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте.