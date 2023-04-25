McDonald's открылся в Днепре: людей уже пускают внутрь

McDonald's продолжает открывать свои рестораны. Так, 25 апреля открытия заведений наконец-то дождались жители Днепра.

Днепряне начали занимать очереди в McDonald's еще с утра до открытия ресторанов. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

Обратите внимание McDonald's меняет рецепты бургеров

McDonald's открылся в Днепре

На Слобожанском проспекте люди занимали очередь с самого утра. После небольших технических сложностей посетителей отпустили в ресторан. Однако позже начала раздаваться воздушная тревога.



Очереди возле ресторана / фото "Днепр оперативный"

На Слобожанском проспекте открыли McDonald's: смотрите видео

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что очереди на McDrive на Победе – огромные.

Очереди на McDrive в Днепре: смотрите видео

Открытие McDonald's в Украине

28 марта в Одессе заработала часть ресторанов McDonald's. Они открылись впервые с начала полномасштабного вторжения. Первый ресторан открыли на Дерибасовской.

Также McDonald's в Виннице возобновил свою работу 30 марта. Он заработал по адресу Хмельницкое шоссе, 114-К.

В McDonald's сообщали, что перед тем, как принять решение, провели консультации со специалистами по безопасности, украинскими должностными лицами и поставщиками.

Решение компании поприветствовали в МИД Украины. Дмитрий Кулеба заявлял, что это – политическое решение.

Кстати, недавно сеть ресторанов McDonald's сообщила, что меняет рецепт большинства бургеров. В компании объяснили, что изменения будут направлены на повышение качества продукции.

Чтобы сделать бургеры еще более качественными, в McDonald's планируют использовать более мягкие и более легкие булочки, добавить лук в котлеты непосредственно во время обжаривания, благодаря чему они станут более сочными. А в бургеры Big Mac планируют добавить еще больше соуса.

Во время воздушной тревоги рестораны не будут работать. На дверях заведения должен быть указан адрес ближайшего укрытия.