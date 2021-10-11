Мецгер написал заявление на увольнение с должности главы правления "Укрэксимбанка"
Источник:фейсбук Евгения Мецгера
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление на увольнение с должности. По его мнению, только так банк сможет избежать негативных последствий после его конфликта с журналистами "Схем".
По словам Мецгера, такое решение является добровольным. Таким образом чиновник дал оценку своим действиям.
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Мецгер хочет восстановить доверие к банку
Комментируя свое увольнение, Евгений Мецгер, который 4 октября напал на журналистов "Схем", перечислил свои достижения на посту главы "Укрэксимбанка". По словам чиновника, при его председательстве банк стал крепче, а прибыли выросли. Мецгер заявил, что за 2021 год прибыль "Укрэксимбанка" составляет 1,75 миллиарда.
Заявление на увольнение / Фото из фейсбука Евгения Мецгера
Кроме того, чиновник отметил, что работал в банке 15 лет, а с 2020 года возглавил его.
Евгений Мецгер заверил, что он понимает, что его оправданий слушать никто не будет, однако обвинения в сторону банка его удивляют.
Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно – услышать обвинения, которые прозвучали в адрес банка,
– заявил Мецгер.
Чиновник убежден, что все операции, которые осуществляет банк – законны, а потому обвинения являются бессодержательными.
Нападение на журналистов "Схем": главное
- Во время интервью с Евгением Мецгером, на журналистов "Схем" напали прямо в кабинете чиновника.
- Причиной стал вопрос журналиста Кирилла Овсяного о кредите бизнесмену с оккупированных территорий, который не понравился Мецгеру.
- Охрана банка забрала у оператора камеры и пыталась удалить видео, однако его впоследствии восстановили.
- Главе правления "Укрэксимбанка" объявили 2 подозрения – препятствование журналистской деятельности и незаконное удерживание людей.
Текст публикации Мецгера:
Сегодня я написал заявление об увольнении с должности главы правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка.
Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел разные ступени. В 2020 году возглавил банк.
Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыль уже 1,75 миллиарда гривен.
Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно – услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка.
И также еще раз утверждаю – заключая сделки с клиентами банка, наши работники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской работы.
Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку.
Спасибо своей команде!