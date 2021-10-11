Мецгер написал заявление на увольнение с должности главы правления "Укрэксимбанка"

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление на увольнение с должности. По его мнению, только так банк сможет избежать негативных последствий после его конфликта с журналистами "Схем".

По словам Мецгера, такое решение является добровольным. Таким образом чиновник дал оценку своим действиям.

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Комментируя свое увольнение, Евгений Мецгер, который 4 октября напал на журналистов "Схем", перечислил свои достижения на посту главы "Укрэксимбанка". По словам чиновника, при его председательстве банк стал крепче, а прибыли выросли. Мецгер заявил, что за 2021 год прибыль "Укрэксимбанка" составляет 1,75 миллиарда.



Заявление на увольнение / Фото из фейсбука Евгения Мецгера

Кроме того, чиновник отметил, что работал в банке 15 лет, а с 2020 года возглавил его.

Евгений Мецгер заверил, что он понимает, что его оправданий слушать никто не будет, однако обвинения в сторону банка его удивляют.

Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно – услышать обвинения, которые прозвучали в адрес банка,

– заявил Мецгер.

Чиновник убежден, что все операции, которые осуществляет банк – законны, а потому обвинения являются бессодержательными.

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Текст публикации Мецгера:

Сегодня я написал заявление об увольнении с должности главы правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка.

Практически вся моя карьера связана с этим банком. Именно здесь я начал работать еще в 2006 году. За это время прошел разные ступени. В 2020 году возглавил банк.

Надо сказать, что за это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыль уже 1,75 миллиарда гривен.

Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно – услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка.

И также еще раз утверждаю – заключая сделки с клиентами банка, наши работники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской работы.

Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку.

Спасибо своей команде!