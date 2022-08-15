Не надо во всем искать предательство, – медиаэксперт о российских предложениях в Google

Поисковики начинают все чаще предлагать украинцам российский контент. Они рекомендуют его согласно тому, что пользователь просмотрел раньше, однако контент необязательно должен быть украинским.

Алгоритмы музыкальных платформ будут предлагать вам все, что по мнению робота наиболее подходит к тому контенту, который вы слушали. Об этом 24 каналу рассказал медиаэксперт Денис Путинцев.

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Почему алгоритмы предлагают русский контент

Не надо во всем искать предательство, как мы любим это делать, потому что здесь исключительно экономика работает и социум.

– объяснил медиаэксперт.

По его мнению, это обусловлено тем, что, например, десятилетиями все постсоветское пространство покрывало офис в Москве. Это был только экономический подход.

Сейчас наши европейские и американские партнеры просто не успевают за тем, чтобы перепрофилировать и локализовать контент для Украины,

– заметил Путинцев.

В качестве примера медиаэксперт привел сервис Spotify, являющийся лидером по прослушиваниям и загрузкам. Это обусловлено тем, что платформа предоставляет много бесплатного контента, который не фильтруется и не локализуется. Также он отметил, что люди, которые не готовы платить за качественный контент – менее социально ответственны.

А вот в YouTube Music, принадлежащем компании Google, присутствует самая большая часть украинского музыкального контента. Это объясняется тем, что в Украине есть представительство компании и люди, ответственные за локализацию контента.

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Запрет русской музыки в Украине: другие новости

В Украине решили запретить русскую музыку в общественных местах. Также запрещается ретранслировать ее в СМИ. Депутаты Верховной Рады уже одобрили соответствующий законопроект. Правительство также решило создать перечень артистов страны-оккупанта, на которых не распространяется запрет. Речь идет о тех музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию россии против Украины.

Целью этого закона является также развитие украинского музыкального контента через увеличение квот на радио, а также внедрение понятия национального музыкального продукта, который в будущем будет поддерживаться грантами Украинского культурного фонда.

Тернопольский городской совет принял решение запретить уличным музыкантам исполнять песни российских исполнителей еще до принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой. Таким образом власти города хотели предотвратить конфликты, которые могут возникнуть из-за подобных попыток.

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