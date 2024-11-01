Боевой медик Юлия "Куба" Сидорова заявила, что ее эвакуационную службу разогнали, а ее – перевели в подразделение, где она не является эффективной. Как заявляет военная, этот процесс длится уже полтора месяца, и если так будет продолжаться и дальше, то, по словам медика, ей придется уйти в СЗЧ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии "Кубы" Сидоровой в фейсбуке. Медик добавила, что сейчас ее игнорирует и военное командование, с которым она не может встретиться, чтобы получить объяснения.

Смотрите также Ужас в Николаевской больнице: родители обвиняют врачей в издевательствах над дочерью военного

Медик 92-й ОШБр заявила о проблемах в бригаде

Боевой медик 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юлия "Куба" Сидорова в сети сообщила, что уже полтора месяца ждет перевода, который так и не состоялся. Она пригласила его после того, как ее медицинскую службу "разогнали".

Мою медицинскую службу разогнали. Точнее, даже не медицинскую, а эвакуационную. Сейчас стоят два никому не нужных бронированных джипа с РЭБами. С кислородными концентраторами, портативными подогревателями для растворов и тому подобное. Еще висят в воздухе 650 тысяч на наземный дрон для эвакуации раненых с поля боя, на который мы собрали вместе с Сергеем Жаданом в театре на Подоле,

– написала "Куба" в фейсбуке.

Свиридова добавила, что за период службы в батальоне спасла немало людей, вывела учебный процесс и эвакуацию раненых на совершенно другой уровень, непосредственно управляя ими. Медик также вспомнила и боевые будни, когда ее отбрасывало взрывной волной на 2 метра, когда приходилось тянуть раненого бойца или выносить кислородный баллон из охваченного огнем дома, чтобы тот не взорвался. Кроме того, "Куба" сообщила, что неоднократно попадала под обстрел.

Впрочем, как написала медик, после преданной службы "ей позвонили и сказали, что переводят в другое подразделение". Людей, которые служили вместе с "Кубой" перевели в другие подразделения, а когда медик поехала на КСП (контрольно-наблюдательный пункт) батальона, то ее не впустили.

"Я поехала на КСП батальона, чтобы поговорить, и там на входе мне сказали: "Приказ – "Кубу" не пускать", – добавила Сидорова.

После этого "Куба" начала звонить все, кому могла, чтобы получить объяснения об этой ситуации, однако, по ее словам, никто из высшего командования так и не встретился с медиком.

Ко мне отнеслись не как к человеку, а как к скоту. Никто не принес извинений и ничего в итоге не объяснил. Я только хожу и гадаю, что стало причиной. Ищу логику. Но никакой логики, кроме того, что это диверсионные действия, подрыв боеспособности моего батальона и общий развал армии изнутри, я не вижу,

– заявила "Куба".

По словам медика, сейчас она служит в батальоне, где не может быть эффективной. "Куба" отметила, что сейчас ее ждет проект Stabnet – Mobile Stabilization Containers (Damien Damien) и передвижной стабилизационный пункт, однако сейчас медик вынуждена "дежурить на полигоне и следить, чтобы никто не поранился во время тренировок". Сидорова акцентировала, что эти обязанности тоже нужно кому-то выполнять, однако она считает, что может быть эффективнее в другом месте.

"Я не знаю, решится ли как-то этот вопрос, или мне придется (именно придется) пойти в СЗЧ, но прошу вас об информационной поддержке", – резюмировала медик.

В пресс-службе 92-й ОШБр в комментарии 24 Каналу сообщили, что все документы и заявление о переводе Юлии "Кубы" Сидоровой сразу передали в высшее командование. Сейчас ожидается решение о переводе в то подразделение, на котором настаивала медик. Однако, как объяснили в бригаде, это долгий процесс, поэтому остается только ждать, когда высшее командование все согласует.