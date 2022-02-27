Медики из Израиля выехали помогать ВСУ и мирным жителям

Медики из Израиля уже выехали, чтобы помогать ВСУ и мирным жителям. Израильский народ поддерживает Украину.

В частности, в Тель-Авиве прошел митинг в поддержку Украины. Люди пели украинский гимн и "Еще не умерла Украина".

Заметьте Бельгия пришлет Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств

Страны мира поддерживают Украину в борьбе с российскими захватчиками. ВСУ получают тысячи единиц противотанкового оружия, сотни противовоздушных ракет, тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

Отправили Украине оружие или в процессе сделать это:

Бельгия;

Канада;

Чехия;

Эстония;

Франция;

Германия;

Греция;

Латвия;

Литва;

Нидерланды;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Соединенное Королевство;

США.

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