Медтовары и компьютерную технику: ООН передала на Донбасс 28 тонн гумпомощи

27 декабря 2021 , 17:19
Читати новину українською

Источник:

Госпогранслужба

Организация Объединенных Наций 27 декабря через КПВВ "Счастье" доставила на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь. Жители оккупированных территорий таким образом получили 28 тонн необходимого груза.

В частности, ООН направила строительные материалы, медицинские товары и компьютерную технику. Таким образом организация обеспечила поддержку для людей, пострадавших из-за вооруженной агрессии.

Читайте также В Госдуме России говорят, что Украина хочет "потерять" Донбасс, чтобы вступить в НАТО

Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии,
– сообщает ГПСУ.

Гумпомощь ООН отправилась на оккупированный Донбасс / Фото Госпогранслужбы

В то же время пограничники отмечают, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для людей, которые хотят пересечь линию разграничения, до сих пор блокируют оккупанты.


ООН передала медицинские товары, компьютеры и другое / Фото Госпогранслужбы


Помощь передавали через КПВВ "Счастье" / Фото Госпогранслужбы

Ситуация на Донбассе

Вас может заинтересовать то, как Путин готовится к войне с Украиной: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик