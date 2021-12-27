Медтовары и компьютерную технику: ООН передала на Донбасс 28 тонн гумпомощи
Источник:Госпогранслужба
Организация Объединенных Наций 27 декабря через КПВВ "Счастье" доставила на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь. Жители оккупированных территорий таким образом получили 28 тонн необходимого груза.
В частности, ООН направила строительные материалы, медицинские товары и компьютерную технику. Таким образом организация обеспечила поддержку для людей, пострадавших из-за вооруженной агрессии.
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Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии,
– сообщает ГПСУ.
Гумпомощь ООН отправилась на оккупированный Донбасс / Фото Госпогранслужбы
В то же время пограничники отмечают, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для людей, которые хотят пересечь линию разграничения, до сих пор блокируют оккупанты.
ООН передала медицинские товары, компьютеры и другое / Фото Госпогранслужбы
Помощь передавали через КПВВ "Счастье" / Фото Госпогранслужбы
Ситуация на Донбассе
- В октябре Евросоюз заявлял, что выделит дополнительно 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Деньги направляют для того, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии.
- Также в России называли новое условие открытия КПВВ на Донбассе. Теперь оккупанты захотели, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V".
- В то же время пророссийские боевики продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Так, в результате их циничных действий 27 декабря один наш военный получил ранения.
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