Медведчук и его защита нарушают карантин в суде: фото

Пророссийский нардеп Виктор Медведчук и его адвокаты не соблюдают карантин на заседании суда 8 июля. Подозреваемый и его защита находятся в зале без защитных масок.

Карантин не для Медведчука

Дело о госизмене рассматривает Печерский районный суд Киева. На фото из зала суда видно, что ни нардеп, ни его адвокаты не надели защитные маски.

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В то же время все остальные люди – в масках. На фото видно скандального соратника кума Владимира Путина Нестора Шуфрича. Член "Оппозиционной платформы – За жизнь" пришел "поддержать" своего однопартийца. Он сидит позади Медведчука в маске.

Коротко о деле Медведчука

11 мая пророссийскому нардепу объявили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он "слил" России информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, а также совершил покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

13 мая политику избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля. Поскольку срок уже истекает, 8 июля суд избирает Медведчуку новую меру пресечения.

Отметим, прокуратура ходатайствовала о продлении круглосуточного домашнего ареста. Из-за этого под стенами Верховной Рады собирались недовольные активисты. Они требовали, чтобы нардепа взяли под стражу.

В Украине до 31 августа действует карантин. Согласно ему, вся страна находится в зеленой зоне. Ограничения предусматривают обязательное ношение защитной маски в общественных местах.