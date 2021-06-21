Хотел стать главным пророссийским депутатом от ОПЗЖ, – Давидюк назвал проблему Медведчука

Пророссийский нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук стал токсичным человеком в украинской политике. Он мешает и своим однопартийцам, и олигархам.

Политик не держался "золотой середины" в руководстве и старался быть первым. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, в этой ситуации пострадала не политическая сила. Именно Медведчук вылетел из нее в качестве кандидата.

Проблема Медведчука в том, что он захотел стать олигархом номер 1 и главным пророссийским депутатом от ОПЗЖ,

– отметил Давидюк.

Он отметил, что еще перед санкциями олигарх публично себе позволял манипулировать в социологии: какое место он якобы занимает в рейтингах и кого обгоняет.

Давидюк: Однопартийцы от него избавились

Образовалась, как считает эксперт, очень выгодна кулуарная и ситуативная ситуация для однопартийцев Медведчука, которые просто от него избавились.

"Его начали "съедать" свои: с одной стороны олигархи, с другой – родные "ОПЗЖ-ники". Очень интересно, что Медведчук, который всегда был мифическим злом: и драконом, и динозавром, оказался типичным зверем украинского политического леса и просто исчез", – сказал Давидюк.

Он отметил, что сейчас пророссийский нардеп выпал из десятки самых влиятельных политиков. Возможно, он входит в рейтинг 50-ти самых влиятельных, или даже ниже.

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"Состоялась демонстрация истинной силы. Его сила – исключительно родственные, дружеские отношения с диктатором Путиным, которые давали ему здесь возможность немного заработать, если есть лояльный ситуативный президент", – добавил политолог.

Коротко о деле Медведчука