Медведчук не получает депутатскую зарплату во время домашнего ареста

Народный депутат Виктор Медведчук минимум до 9 июля будет находиться под домашним арестом из-за дела о госизмене. С 11 мая и до этого времени он не будет получать зарплату в парламенте.
Соответствующую информацию журналистам предоставили в Комитете по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.
Между тем В Bihus.Info опубликовали все 36 часов скандальных "пленок Медведчука"
Медведчуку не будут платить зарплату
Деньги Медведчуку на время отсутствия из-за меры пресечения в парламенте платить не будут. Как говорится в законодательстве, такое правило касается не только нардепов, а в целом – всех работников.
Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью 1 статьи 181 УКУ меры пресечения, действующим законодательством не предусмотрено,
– объяснили в комитете.
Начисляют деньги народному депутату на основании табеля учета рабочего времени, куда вносят несколько показателей:
- данные об участии в не менее 70% голосований;
- учет присутствия на заседаниях комитетов;
- командировка;
- отпуск;
- отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью;
- другие уважительные причины.
Медведчук под домашним арестом: главное
- Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене. Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Также Медведчук якобы передавал информацию России о расположении подразделения ВСУ.
- Медведчуку 11 мая избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- 21 мая суд рассмотрел две апелляции на меру пресечения: от следственных прокуроров и от адвокатов Медведчука. Следователи просили посадить Медведчука, а защитники – смягчить меру.
- Оба обращения отклонили и мера пресечения для Медведчука осталась той, что и раньше – круглосуточный домашний арест.