Блокировал и срывал обмен пленными: чем на самом деле занимался кум Путина

Последняя часть расследования журналистов Bihus.Info показывает, чем занимался Виктор Медведчук, прикрываясь "обменом пленных". Как говорится на записях его разговоров, которые обнародовали журналисты, освобождение украинских пленников – это едва ли не последнее, что его интересовало.
Медведчук не поддерживал обмен 1 боевика на 7 украинцев и цинично заявлял это так называемому омбудсмену боевиков. В освобождении Надежды Савченко его больше интересовало то, чтобы его показали по телевидению рядом с Путиным.
В общем о выпуске Освобождение пленных – это ложь, – Бигус показал последнюю серию "прослушки Медведчука"
Зачем Медведчук в обмене пленными
Что важно, рассказывает Денис Бигус, сообщение об официальном статусе Медведчука первыми сделали боевики псевдореспублик. Соответствующее заявление выдвинул главарь Александр Захарченко. И только на следующий день о роли Медведчука сообщила СБУ.
В разговоре с помощником Путина Владиславом Сурковым Виктор Медведчук сказал, что его на это дело делегировал лично Порошенко. И выразил далеко не позитивный настрой.
Я говорю ... спасибо Петр Алексеевич, если надо – я готов. Я такой, знаешь ... не верю в это светлое будущее,
– говорится на пленке.
В политикуме участие Медведчука объясняли якобы возможностью достучаться до Путина. Впрочем, расследователи отмечают: у них нет никаких записей, где бы Медведчук обсуждал именно обмен пленными с помощниками Путина или с главарями боевиков.
Были разговоры с так называемыми "обмудсменами" лже-республик. То есть непосредственно "достучаться" до Путина он не мог.
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Обмен 1 на 7: "Не давай, Оля"
Виктор Медведчук активно общался с Ольгой Кобцевой – так называемой ответственной за обмен со стороны боевиков. Во время одной из бесед она выдвинула куму Путина претензию: мол, какие-то ребята (а это была СБУ – 24 канал), занимаются переговорами в обход нее.
Тогда была возможность обменять одного боевика на 7 украинских пленных. Кобцева сказала, что не даст этого сделать. Виктор Медведчук в ответ рассмеялся и сказал: "А не давай, Оля".
Ты сорвала попытку обмена? Ну, молодец!
– говорит в записях якобы Медведчук.
Обмен Надежды Савченко
Когда освободили летчицу Надежду Савченко, Виктора Медведчука больше беспокоило то, почему его не показали по телевидению рядом с Путиным. Мол, видно только его руки, хотя он сидел рядом с главой Кремля. Такую претензию он выдвинул пресс-секретарю своего кума.
А как они снимали? Это важный момент был, для чего этот город городился. Обидно просто...,
– заявил Медведчук.
Медведчук получал "бонусы" за участие
Официально и публично заявлялось, что Виктор Медведчук является посредником только в вопросах обмена пленными. Это подтверждал и тогдашний президент Петр Порошенко.
Благодаря тому, что Виктор Медведчук был привлечен к обмену пленными, он получал бонусы:
- мог летать напрямую из Киева в Москву;
- коммуницировал с Кремлем;
- имел легализованный контакт с боевиками.
Конечно, ему открывались и другие возможности – завладение трубой, заработок на угле и электроэнергии.Важно. В расследовании говорится о затягивании освобождения из плена киборга Рахмана. Как следует из обнародованных разговоров, Медведчук не искал возможности освободить его как можно быстрее. Кум Путина хотел, чтобы Рахмана освободили только "на президентском уровне" – для поднятия имиджа Порошенко. Поэтому киборг три из четырех месяцев провел в плену зря.
Заключительная часть прослушки Медведчука: коротко
- Журналисты Bihus.Info обнародовали четвертую, финальную часть записей телефонных разговоров Виктора Медведчука.
- Лейтмотив выпуска – кум Путина только прикрывался освобождением пленных, хотя на самом деле отстаивал свои экономические и политические интересы, а также интересы Петра Порошенко.
- Часть расследования посвящена тому, как кипрскую фирму-прокладку приближенного к Порошенко олигарха Константина Григоришина Медведчук пытался пропихнуть в энергоконтракт между Россией и Украиной. Тогда Порошенко публично это отрицал, а из-за якобы шума в СМИ сделку "прикрыли".
- Другая большая часть видео рассказывает о псевдоосвобождении киборга Рахмана, которого могли освободить значительно быстрее, если бы не "старания" Медведчука.