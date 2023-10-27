За почти 10 миллионов долларов: СМИ нашли у Медведчука новенькую скоростную яхту из Италии
Источник:"Верстка"
Расследователи утверждают, что семья предателя Медведчука в России располагает скоростной яхтой, стоимостью в 10 миллионов долларов. Изготовила ее итальянская компания.
В сентябре 2022 года Виктора Медведчука Украина обменяла на защитников "Азовстали" в Мариуполе. В то же время 27 октября журналисты опубликовали материал, в котором говорится, что кум Путина располагает яхтой Pershing 9X.
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У Медведчука новая яхта
Заметим, что производителем такого типа суден является итальянская компания Ferretti Group. На борту 28-метровой яхты есть четыре каюты с 8 спальными местами – всего она может вместить до 20 гостей.
Стоимость такой "игрушки", как пишут СМИ, 86 миллионов рублей – это 9 миллионов 627 тысяч долларов. Название судна Медведчука – Amore Mio. Спустили его на воду совсем недавно – в 2023 году, поскольку фиксация о нем в российской таможенной службе есть за 26 июля.
Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем является компания Lavel Fzco из ОАЭ. Получателем яхты в России отмечено АО "Ренессанс",
– говорится в расследовании.
Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко – нынешняя супруга Медведчука и предательница нашего государства.
По словам журналистов, компания оформила так называемый "временный ввоз" судна. Соответствующую процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. Вместе с тем это частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.
Как выглядит новая яхта Медведчука / Иллюстративные фото Azimut Yachts
Соратники Медведчука под наблюдением
Напоследок вспомним, что украинские правоохранительные органы продолжают бороться с агентами Медведчука, которых он использовал для осуществления незаконной деятельности, в частности для распространения российской пропаганды.
- Недавно СБУ на Закарпатье разоблачила подпольный нефтеперерабатывающий завод, который производил фальсифицированное горючее и поставлял сети АЗС. Он связан с кумом Виктора Медведчука.
- Кроме того, спецслужбы разоблачили экс-ведущего телеканалов Медведчука. Речь идет о Максиме Гольдарбе. Кроме того, он был ведущим на каналах "NewsOne" и "КРТ", он также возглавлял пророссийскую партию "Союз левых сил".