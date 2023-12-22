Медведчук захватывает промышленные активы в России и на оккупированных территориях Украины, – расследователи

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук после обмена пленными живет в Москве и активно участвует в переделе собственности в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Журналисты-расследователи проекта "Система" выяснили, что Медведчук при посредничестве крупных государственных компаний России и российских силовых структур захватывает активы в сфере нефтяной промышленности, крупной недвижимости и металлургии. –

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Медведчук зарабатывает на нефти в Сибири

В частности, с Медведчуком связывают захваты нефтяной компании "Дулисима" в Иркутской области и "Каюм Нефть" в Ханты-Мансийском автономном округе страны-агрессора.

Также источником доходов Медведчука есть донецкая металлургия. Еще до начала полномасштабной войны контроль над экспортом угля в регионе перешел от скрывающегося в Москве украинского бизнесмена Сергея Курченко к компании "Донский уголь", которую журналисты связывают с Медведчуком.

С окружением Медведчука касательная и логистическая компания "Флоранс", предоставляющая услуги по логистике по перевозке угля, кокса, чугуна, стали.

. "Флоранс" называют "новым кошельком кураторов Донбасса".

В октябре 2023 года приближенный к Медведчуку Александр Баримов стал совладельцем компании "Индустриальные инновации". Фирма с таким же названием руководит Днепрорудненским железорудным комбинатом в Запорожская область и одним из крупнейших производителей железной руды в регионе.

И на недвижимости в Москве

В расследовании отмечают, что у Медведчука и его семьи есть интересы и в Москве. В частности, связанная с Медведчуком компания купила за 500 миллионов рублей площади в одном из самых дорогих небоскребов "Москва-Сити".

А жена Медведчука Оксана Марченко стала владелицей пяти гектаров земли на Лужнецкой набережной и 4 гектаров земли рядом с бывшим заводом ЗИЛ в Москве. Жена Медведчука получила их в 2020 году.

Обмен Медведчука: главное