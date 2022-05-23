Медведчука хотят обменять на бойцов из "Азовстали": в МВД объяснили, почему заговорил нардеп

Украина ведет переговоры с Россией об обмене Виктора Медведчука на защитников "Азовстали". Именно это заставило кума Путина заговорить и дать показания против Петра Порошенко.

Медведчук решил внести ясность в эту позорную историю, – советник главы МВД

Об этом в своих социальных сетях написал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он прокомментировал показания Медведчука против пятого президента Украины.

В России заговорили о возможности обмена Медведчука на защитников Мариуполя

Сегодня Медведчук сообщил нам, что мы и так знали из его пленок. И о трубе, которую Порошенко считал компенсацией за потерянный бизнес в Крыму, и о схемах на угле, когда вся страна гудела о Роттердам+,

– написал Андрусов.

Советник Дениса Монастырского прогнозирует, что команда Петра Порошенко будет обвинять власть, что занимается выяснением внутренних конфликтов.

"Что Медведчука заставили все это сказать, чтобы очернить светлую репутацию Петра Алексеевича. Но это ничего общего с реальностью", - отметил он.

Андрусив отметил, что Медведчук заговорил, потому что его могут обменять на украинских защитников Мариуполи.

На самом деле, сейчас ведутся активные переговоры об обмене Медведчука на наших героев "Азовстали". Поэтому он решил внести ясность в эту позорную историю, как Порошенко зарабатывал на войне. Что с ним будет в России – мы не знаем, потому что больше он скажет сейчас, тем лучше,

– резюмировал советник главы МВД.

Медведчук дал показания против Порошенко: что известно

Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука , которого задержали при попытке бежать в Россию. Депутат рассказал о незаконной покупке угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и роли Порошенко в сделке.

Кроме того, Медведчук дал показания о схеме, благодаря которой удалось на несколько лет приватизировать нефтепровод. По словам кума Путина, Порошенко причастен к этой схеме.

Адвокат Порошенко опроверг заявления Медведчука и назвал публикацию СБУ давлением на судей, принимающих решение об аресте имущества 5 президента Украины.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сказанное Медведчуком во время допроса нужно еще подтвердить .

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