Медведчук до сих пор с депутатским мандатом: Стефанчук прояснил ситуацию

Государственный предатель Виктор Медведчук даже после обмена до сих пор владеет депутатским мандатом. Пока еще не нашли механизм лишения.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он надеется, что скоро удастся исправить ситуацию.

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"Есть желаемое. Я этого хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает 7 оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и Медведчук, и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал Стефанчук.

Медведчука обменяли на защитников "Азовстали"

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников. Оккупантам отдали 55 захватчиков и предателей. Среди них оказался кум Владимира Путина Виктор Медведчук. По информации Службы безопасности Украины, вину депутата полностью зафиксировали.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что госсовет дал следствию все возможные показания. В частности, рассказал об агентурной сети российских спецслужб. Удалось даже арестовать несколько человек, о которых во время допросов рассказал кум Путина.

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В СБУ отметили, что в Украине против Медведчука до сих пор есть незакрытые уголовные дела. Временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заверил – расследования продолжатся.

"Допросы Медведчука фиксировались на видео. Его отсутствие никак не повлияет на рассмотрение дела по сути. Все, что мог сказать, он уже сказал", – подчеркнул Малыш.

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