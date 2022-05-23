Медведчуку нужно дважды подумать, стоит ли проситься в Россию, – политолог

В России выдают неоднозначные заявления по поводу возможности обмена Медведчука на защитников Мариуполя. Однако такое развитие событий, вероятно, не решит проблему кума Путина.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Петренко. По его мнению, даже в Кремле до конца еще не понимают, что будет с задержанным по обвинению в государственной измене кумом Путина.

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Претензии будут звучать достаточно серьезно, – Петренко

"Думаю, что и сам Медведчук действительно дважды должен подумать, стоит ли ему проситься в Россию", - сказал Игорь Петренко.

Претензии к нему – непосредственно от Путина и других лиц, которые были фактически вовлечены в схему по хищению денег, выделявшихся на построение "русского мира" в Украине (который не удалось построить по многим причинам).

Думаю, там эти претензии будут звучать довольно серьезно. Мы знаем, как Россия может расправляться с такими личностями. Поэтому вряд ли обмен для него лучший (вариантом – 24 канал),

– заявил политолог.

Медведчук может надеяться на "кумовство"

В то же время, Медведчук все еще может надеяться на личные связи с Путиным. Петренко предположил, что со стороны ближайшего оцепления Путина могут быть претензии, мол, "Медведчук наш, а мы ничего не сделали, чтобы ему помочь".

"Для Украины главное, чтобы Медведчук дал соответствующие показы, раскрыл нюансы, которые, возможно, еще не известны следствию организации различных схем с углем, нефтепродуктами", - отметил эксперт.

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Он добавил, что вопрос – сеть российских агентов в Украине, к которой Медведчук непосредственно был присоединен.

Свидетельство Медведчука: главное

Служба безопасности Украины 23 мая опубликовала видеосвидетельств Виктора Медведчука, где он рассказал о незаконной покупке угля с временно оккупированных территорий Луганщины и Донбасса.

Но факт покупки это далеко не все, ведь кум Путина сообщил и о схеме, с помощью которой на несколько лет приватизировали нефтепровод для транспортировки дизеля и обогащения.

Важно, что пятый президент Украины Петр Порошенко, по словам Медведчука, причастен к обоим случаям незаконной деятельности. Кум Путина заявил, что Петр Порошенко сам обратился к нему и просил навести контакты с руководством России.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что показания Медведчука подтверждают : Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы, которые могли навредить Украине.

У пятого президента Украины уже отреагировали на показания Медведчука. Адвокат Порошенко сказал, что показания кума Путина не соответствуют действительности, а публикацию Службы безопасности Украины назвал давлением на судей, которые должны принимать решение об аресте имущества Петра Порошенко.

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