Медведчуку продлили домашний арест
Источник:Пресс-конференция по делу Медведчука
Виктору Медведчуку вручили уведомление о продлении домашнего ареста. Также правоохранители заявили, что намерены относительно ношения электронного браслета.
По мнению его юристов, это делается, "чтобы унизить и оказать на него давление". Об этом заявил адвокат политика Камиль Кирпичев.
К теме Шубохранилище, парикмахерская, церковь и тренажерка, – СМИ обнародовали план имения Медведчука
Медведчуку продлили арест
Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, представители ГБР и Офиса генпрокурора вручили новое подозрение.
Она касается продления домашнего ареста, ведь 12 ноября истекает срок предварительной меры пресечения.
Однако у адвокатов вызвало возмущение то, что правоохранители намерены надеть на Медведчука электронный браслет. Защита считает, что он "прокурорам и следователям абсолютно не нужен, потому что Виктор Медведчук находится дома и за ним постоянно ведется наблюдение".
Этот браслет власти хотят надеть с одной целью, чтобы его унизить и оказать на него давление,
– убежден защитник.
Кстати, в мае 2021 года политику вручили подозрения. Он вместе со своим соратником Тарасом Козаком фигурирует в деле о госизмене и покушении на разграбление нацресурсов на оккупированных территориях.
Досудебное расследование завершили уже 20 августа. Сейчас защита Медведчука знакомится с материалами дела. Именно это и откладывает вручение куму Путина обвинительного акта и направление его в суд.
Коротко о делах в отношении Медведчука
- 13 мая Печерский суд отправил политика под круглосуточный домашний арест, который несколько раз продлевали. Речь идет о деле госизмены и покушения на разграбление нацресурсов в Крыму.
- 2 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения, по которой он будет находиться под личным обязательством до 31 декабря.
- Несмотря на это, политик находится под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.
- По этому делу куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение. Оно касается угля, который Медведчук мог покупать у боевиков на Донбассе.
- По версии следствия, он мог способствовать и организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.