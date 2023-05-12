Медведев взорвался: пока только угрозами из-за слов Зеленского о Кремле

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев вне себя от ярости из-за прогноза Владимира Зеленского. Прихвостню Владимира Путина не понравилось, что верхушку Кремля ждет печальный конец из-за агрессии против Украины.

Украинский лидер уверен, что военные преступники в России не закончат своей смертью, пишет 24 Канал. Комментируя то, что ждет российское руководство, Владимир Зеленский сказал, что "они закончат плохо".

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У Медведева истерика от слов Зеленского

"Те, кто там в Кремле, поверьте, они закончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы поскорее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – заявил Зеленский.

На слова президента Украины истерически отреагировал заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

В привычных традициях кремлевской пропаганды Медведев извратил высказывания Зеленского. Он утверждает, что лидер Украины якобы пожелал смерти всем в Кремле.

"Причем не от своих рук", – уточняет бывший президент России. Впрочем, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что стремится к тому, чтобы военные преступники из России предстали перед судом.

Кто как умрет – нам неизвестно, потому что пути Господни неисповедимы,

– пишет Медведев.

Он угрожает Зеленскому, что тот якобы может погибнуть "от своих рук", намекая на самоубийство. Заместитель главы Совбеза России даже не смог ничего придумать и выразил мнение, которое связывают именно с Путиным.

В частности, многие эксперты предполагают, что кремлевский диктатор после поражения России в войне с Украиной может покончить жизнь самоубийством, как это сделал нацистский лидер Адольф Гитлер.

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