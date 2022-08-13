У него серьезные отклонения, – российский оппозиционер о новом заявлении медведева

дмитрий медведев отметился циничным заявлением, в котором пригрозил Европе ядерным террором. Однако его заявление – полный бред, на который не следует обращать внимания.

А сам медведев является абсолютно "особым образованием" в российской действительности. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Почему не следует учитывать его заявления

Это действительно клоун, человек с очень серьезными уже отклонениями,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

По словам журналиста, он занимается только собственным выживанием и является "совершенно бесполезным существом". Медведев – это человек, который много лет находится на вершине российской власти, но так и не смог создать собственную команду.

Он даже не смог найти возможности стать самостоятельным. "Он, вероятнее всего, даже собственной секретаршей не руководит. Это очень смешное явление", – рассказал Игорь Яковенко.

К его угрозам в адрес атомных электростанций, расположенных на территории Европы, нужно относиться снисходительно. Это полный бред. Никаких реальных шансов нанести какие-то удары по атомным электростанциям на территории Европы у россии нет,

– объяснил оппозиционный журналист.

Однако медведев постоянно угрожает другим государствам, в частности, странам Балтии и Соединенным Штатам. По мнению журналиста, таким образом он пытается восполнить отсутствие жириновского, которого многим не хватает.

"Но, в отличие от жириновского, у медведева нет такого артистического таланта, нормальной связной человеческой речи, выразительности и политического опыта, поэтому выглядит это убого", – заметил Игорь Яковенко.

По словам журналиста, на его угрозы не следует обращать внимание, но то, что сейчас реально происходит на Запорожской АЭС – это серьезно.

Игорь Яковенко о медведеве и его угрозах: смотрите видео

Что известно о заявлении медведева

Приспешник владимира путина Дмитрий Медведев сделал циничное заявление, в котором попытался обвинить ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС и пригрозил Европе ядерным террором.

Однако такие угрозы могут сыграть на руку Украине. Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, это фактически побуждает Запад вводить дальнейшие санкции и всячески бороться против россии на разных фронтах.

Российский правозащитник Марк Фейгин назвал угрозы путинского клоуна шизофашизмом. Это, по сути, фашизм под маской борьбы с фашизмом, своего рода карикатура, но серьезная и опасная.

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