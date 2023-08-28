Дмитрий Медведев недавно заявил, что Байден стал "заложником Украины". Хотя до того в России со всех уголков доносились заявления, что это якобы Украину "контролирует Запад". Такое заявление имеет конкретную цель.

Медведев также сравнивал Байдена с экс-президентом США Бараком Обамой, выставляя действующего президента в плохом свете. Конечно, такие заявления имели определенный политический подтекст. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа в штате Висконсин Юрий Рашкин, отметив, что Медведев очень переоценивает свое влияние на американцев.

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Какую цель преследовал Медведев

Более того, Дмитрий Медведев высказался, что у Джо Байдена, мол, низкие интеллектуальные способности. Да и вообще, он настолько углубился в "украинское расстройство", что в конце концов стал заложником Киева.

Даже попытки Медведева каким-то способом помочь Дональду Трампу избежать наказания бессмысленны. Пытаться напомнить из Кремля, что американцам стоит подумать, кто лучше представляет их интересы, – он не тот клоунский костюм надел,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Это типичная политическая стратегия, когда политики не могут объяснить, что в их стране все хорошо и голосовать нужно за них, то им легче объяснить, почему их конкуренты хуже. Так что Дмитрий Медведев сейчас пытается донести американцам, почему им не стоит голосовать за Байдена.

"Он что с ума сошел? Это риторический вопрос. Поэтому когда он рассказывает, что Джо Байден так завязан с Украиной, это попытка напомнить республиканцам, как важен для них уже сидевший в тюрьме Трамп. Такие заявления в каком-то смысле можно считать попыткой вмешаться в выборы США ", – заметил политик.

На самом деле довольно странно, что Медведев представляет, как демократические избиратели, во-первых, вообще прочитают его заявления, а во-вторых, подумают, что он действительно прав. Мол, человек был при демократах, но когда сказали, что Байден так замешан с Украиной, он отбросит свои демократические ценности и будет голосовать за диктатора Трампа.

В президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году вмешивалась Россия, в том числе и Евгений Пригожин. Он официально признал это в ноябре 2022 года. Более того, Пригожин заявлял, что Россия будет и дальше делать это. Но поскольку недавно место Пригожина стало, так сказать, вакантным, его, видимо, решил заменить Медведев.

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