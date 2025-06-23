Вспомнил Договор о нераспространении ядерного оружия: Медведев ответил Трампу после критики

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не намерена передавать ядерное оружие Ирану. Таким образом он отреагировал на слова лидера США Дональда Трампа, который резко раскритиковал его предыдущие заявления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление, которое Медведев опубликовал на странице в соцсети Х в ответ на пост Трампа.

Смотрите также После атаки Ирана по американским базам Трамп находится в ситуационной комнате

Медведев сделал новое заявление

Медведев заявил, что Россия не планирует передавать ядерное оружие Ирану.

Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия,

– ответил Дмитрий Медведев.

В то же время он подчеркнул: "Я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей".

Смотрите также Иран атаковал базы США в ответ: что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке

Напомним, ранее Трамп в своей заметке в социальной сети отреагировал с возмущением на заявление заместителя Медведева о якобы готовности ряда стран передать ядерное оружие Ирану.