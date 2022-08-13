Угрозы медведева – это шизофашизм, странное явление, – Фейгин

Роль дмитрия медведева в россии – откровенно клоунская. Однако он, как заместитель председателя совета безопасности страны-агрессора, высказал недвусмысленную угрозу в сторону Европы.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что такие угрозы путинского приспешника можно назвать лишь одним термином – шизофашизм. Об этом он сказал на стриме 24 канала.

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Как считает философ Михаил Эпштейн, это, по сути, фашизм под маской борьбы с фашизмом. То есть расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная и опасная.

Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужеземному, к людям другой идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа.

Угрозы медведева – это и есть шизофашизм, удивительное явление,

– сказал Фейгин.

Добавим, что это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те же блага, которые обеспечивает "враг". Речь идет о возможности иметь недвижимость за рубежом, привилегию давать образование детям в Европе или США, хранить счета в их банках и так далее.

Следует ли воспринимать всерьез такие угрозы

"медведев – дурак. И все это знают, даже в кремле. Поэтому то, что он говорит ни к каким практическим вещам не приведет. Тем не менее, он озвучивает идеи, которые раздаются в кремле", – добавил правозащитник.

медведева не стоит недооценивать

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 канала отмечал, что дикие заявления путинского приспешника Дмитрия Медведева точно играют на руку Украине, однако его не стоит недооценивать.

И добавил, что россия не рискнет делать провокации на АЭС в Европе. Однако вполне может попытаться провести кибератаки на такую инфраструктуру, но не с катастрофическими последствиями.

Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео

медведев, похоже, не вышел из запоя, и дальше угрожает

После ряда обстрелов российскими военными Запорожской АЭС путинский прихвостень заявил, что "случайности" возможны и на атомных станциях в странах ЕС.

"Говорят, что это (обстрелы украинской АЭС в Энергодаре – 24 канал) происходит чисто случайно, типа, "мы не хотели". Что тут скажешь? Давайте не забывать, что в Евросоюзе тоже есть атомные электростанции. И случайности там тоже возможны", – написал медведев.