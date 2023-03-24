Медведев пригрозил ядерным оружием в случае возвращения Крыма в Украину

Военное руководство Украины неоднократно заявляло о том, что Крым – ключ к решению войны с Россией. Однако приспешник Путина Дмитрий Медведев считает, что это отличный повод для развязывания ядерной войны.

Об этом, по информации российских СМИ, заместитель председателя Совбеза России заявил на брифинге. Кроме того, Медведев снова оскандалился рядом циничных заявлений, передает 24 Канал.

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Очередная ерунда от Медведева

Хочется еще раз напомнить руководству России, как неудачно они просчитали свои силы. В начале полномасштабного вторжения оккупанты утверждали, что возьмут Киев за три дня.

После года сопротивления украинского народа Дмитрий Медведев заявляет, что Генеральный штаб российской армии уже просчитывает и готовит решение в случае возможных наступательных операций Украины.

Кроме того, в Кремле уже не так уверены в ситуации в Крыму. Медведев не исключает возможность возвращения полуострова в состав Украины. Однако снова берется угрожать, что попытка Украины отвоевать Крым будет основанием для России применить ядерное оружие.

Экс-президент России также решил, что Украина все-таки не вступит в Евросоюз, а обещания об этом – "обман для успокоения людей".

Интересен тот факт, что в мозгу Медведева все еще остались извилины, помогающие ему оценивать реальную опасность для России. Поэтому на брифинге он заявил, что Россия не собирается форсировать войну с Западом и переводить ее в открытый конфликт.

Последние угрозы Медведева