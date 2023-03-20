"Хочет казаться адекватным": Путин использует Медведева в роли "страшной подружки"

Весь мир обсуждает решение об ордере Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Бывший президент России и известный ценитель алкогольных напитков Дмитрий Медведев набрался смелости и решил защитить своего царя, угрожая странам НАТО гиперзвуковыми ракетами "Оникс".

Такого политика в России держат исключительно, чтобы тот выгодно оттенял Путина, мол, там есть кто-то хуже его. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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"Понятно, что он алкоголик, думаю, там даже без кокаина не обходится, потому что на самой водке такой дикий бред везти сложновато", – иронически заметил политолог.

Хороший фон для Путина

Меньше с тем Путин позволяет ему подобные высказывания, потому что у Медведева, по мнению Эйдмана, в российской политической системе есть определенная роль – "страшная подружка Путина".

Он нужен, чтобы на его фоне Путин более выгодно выделялся, казался более высоким, умным, более адекватным.

Было бы сложно найти человека, который во всех смыслах хуже Путина, даже внешне, я уже не говорю об интеллекте и об отсутствии чувства меры во всем,

– добавил Эйдман.

Он убежден, что именно поэтому Медведева выпускают на арену, где он беснуется, кричит. По логике Кремля западные элиты должны смотреть на него и говорить: "А Путин все-таки ничего, не такой уж зверь, вот Медведев придет к власти и будет хуже, нам не стоит пытаться как-то отстранить Путина, потому Медведев придет и будет еще хуже ".

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