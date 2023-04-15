Продолжайте "смешивать алкоголь и наркотики": в Польше с юмором ответили на угрозы Медведева

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев никак не может успокоиться и прекратить разбрасываться маразматическими заявлениями. В этот раз на его бред отреагировали польские спецслужбы.

Агентство национальной безопасности прокомментировало пост Медведева в твиттере. Кстати в нем приспешник Путина пригрозил Польше исчезновением с карты Европы.

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Что сказал Медведев

Бывший лидер России в своем твиттере назвал премьера Матеуша Моравецкого – тупоголовым. Очевидно, что Медведева возмутили слова премьер-министра Польши о том, что Украина имеет право ударить по России. К тому же, заместитель голоса Совбеза России удивлен, как это так польские власти не волнует война НАТО против России. Поэтому он решил действовать в традиционной русской манере – пригрозить Польше.

Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе со своим глупым премьером,

– злобно сказал Медведев.

Заметим, что не так давно – 2 апреля – Медведев пригрозил украинским властям "Божьим судом". Выдавать бредовые заявления, не имеющие ничего общего со здравым смыслом – это единственное, что у экс-лидера России получается хорошо.

Реакция Польши не заставила себя ждать

В ответ Агентство национальной безопасности Польши опубликовало для Медведева рекомендательный твит, призвав его не останавливаться в употреблении микса алкоголя и наркотиков.

"Дорогой мистер Медведев, пожалуйста, помните, что комбинирование алкоголя с наркотиками очень опасно.

Пожалуйста, продолжайте это делать", – говорится в сообщении.

Добавим, что в конце марта Медведев раскошелился на целый ряд ерунды. Среди них было заявление о том, что "вторая армия мира" дойдет до Львова.