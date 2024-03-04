Медведев назвал Шольца "ливерным канцлером" и заявил, что Германия хочет воевать с Россией

Дмитрий Медведев никак не может угомониться. Он решил снова поделиться своими "очень важными мыслями". Касались они того, что против России якобы готовится воевать Германия.

Свою истерику заместитель секретаря Совбеза России вылил в полотно текста в своем телеграме. Там Дмитрий Медведев заявил, что не безосновательно пришел к такому выводу.

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Анализировал "слитый" разговор офицеров

Собственно, Медведев решил ссылаться на "слитый" разговор немецких офицеров. Скандальный политик его якобы проанализировал, ведь в нем обсуждали возможное применение ракет Taurus, чтобы уничтожить законную военную цель – Крымский мост.

В истерике Медведев начал заявлять, что свою репутацию якобы начнет "отбеливать" политическое руководство Германии. Он считает, что оно будет убеждать, что это было обсуждение военных, которых "хлебом не корми – дай поиграть в войну".

А гражданское политическое руководство вообще ни при чем. Тем более во главе этого руководства стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) Шольц, который отказывается передавать бандеровцам ракеты повышенной дальности. Он не знает и разберется,

– истерил Медведев.

Если вам кажется, что сейчас он должен был бы остановиться, то нет. Медведев продолжил писать, что никому не известно, "в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер" как о содержании разговоров офицеров Бундесвера, так и предпосылках. В то же время он решил немного поиграть в Путина. Сделал это, заявив, что иногда военные начинали войны без приказа, полученного от гражданских начальников. Правда, не уточнил, что имеет в виду.

Вот придут к Шольцу и скажут: Герр (рейхс) канцлер, в Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин". Что ответит Шольц, га? Понятно, как божий день. Поэтому попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией,

– не мог остановиться Медведев.

"Слитый" разговор немецких офицеров: что известно