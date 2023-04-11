В США ответили на бред Медведева об "исчезновении" Украины

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведева, уже традиционно, выдал маразматическое и возмутительное заявление в адрес Украины. Он сказал, что Украина "должна быть стерта с карты". На это уже отреагировали в США.

Этот бред прокомментировал спикер Государственного департамента США Ведант Патель. Он сказал, что господин Медведев не прав.

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Реакция представителя США

Ведант Патель подчеркнул, что США за последний год предприняли серьезные действия, чтобы поддержать украинских партнеров, сделать все возможное, чтобы они могли защититься от агрессии России. По его словам, суть здесь в правилах международного порядка, основанного на правилах, и в основах Устава ООН.

Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой, что и пытается сделать Россия. И потому мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров",

– подчеркнул он.

Что сказал Медведев

Желая выплеснуть свою бессильную ярость из-за постоянных провалов окупантов на фронте, Медведев заявил, что Украина "вскоре исчезнет", поскольку якобы ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна.

Более того, из-за постоянного запия Медведев не заметил, что, несмотря на все бремени из-за развязанной Россией войны, граждане Украины уже более года отчаянно защищают ее свободу и независимость.

Ранее Медведев пригрозил ядерным оружием в случае возвращения Крыма в Украину. А недавно он в привычной для него манере устрашения и угроз отреагировал на новость об ордере на арест Путина. В частности, придворный шут поделился своим мнением о том, что "Москве безразлично относительно решений международного сообщества". Кроме того, он пригрозил Международному уголовному суду гиперзвуковой ракетой типа "Оникс".