Медведев пригрозил кадрами с "Орешником" на Львовщине на фоне планов Запада по войскам в Украине
- Дмитрий Медведев угрожает союзникам Киева кадрами удара гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Львовской области.
- Россия критически реагирует на размещение войск Запада на территории Украины.
Под прицелом российской БРСД "Орешник" в ночь на 9 января была Львовская область. Страна-агрессор взяла на себя ответственность за удар, аргументируя это якобы ответом на "атаку на резиденцию Путина". Более того, Дмитрий Медведев цинично заявил, что Россия "не будет терпеть военных Запада в Украине".
Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Медведев написал в сети X, где вместе с сообщением разместил видео атаки. Подробности рассказывает 24 Канал.
Как Медведев пытается запугать Запад?
Бывший президент страны-агрессора опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Львовской области и очередной раз подчеркнул, что Россия категорически не примет присутствие любых военных подразделений западных стран на украинской территории.
Тысячу раз уже было сказано: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине... Вот что вы получите,
– дерзко написал Медведев.
Заметим, эксперты и военные уже высказывали мнение, что реальная цель удара ракетой "Орешник" по Львовщине в ночь на 9 января – запугать Запад и сорвать любые планы размещения иностранных войск на западе Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Кремль неоднократно заявлял, что будет считать такие многонациональные силы "законной военной целью".
Что этому предшествовало?
В Париже 6 января 2026 года официально подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил безопасности для Украины.
Документ предусматривает тесную координацию действий между Украиной, США и 35 странами "Коалиции желающих". Декларация закладывает практическую основу для долгосрочных гарантий безопасности, поддержки обороны и послевоенного восстановления Украины.
Именно на фоне этих событий Россия прибегла к очередному акту ядерного шантажа. В ночь на 9 января российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была запущена с полигона Капустин Яр (Астраханская область России) и двигалась со скоростью около 13 000 километров в час.
Местные жители сообщали о по меньшей мере 6 мощных взрывах. Ракета попала в цех государственного предприятия, нанеся серьезные разрушения.