В Мексике молния убила людей на пляже: жуткое видео

В Мексике на туристическом пляже от удара молнии погибли два человека. Женщина скончалась на месте, а мужчина – в больнице.

Соответствующие кадры уже обнародовали в сети. Молния попала в людей на пляже в Мичоакане, Мексика.

Смотрите также Молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: видео, от которого перехватывает дыхание

В Мексике молния убила людей

На кадрах можно увидеть, как молния попала в находившихся на пляже людей. В результате трагедии женщина погибла на месте, а мужчину доставили в больницу, где он также скончался.

Молния попала в пляж: смотрите видео

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно в землю в Соединенных Штатах попадает не менее 40 миллионов ударов молнии.

Данные Национальной метеорологической службы показывают, что в 2023 году 11 человек погибли от ударов молнии в Соединенных Штатах, в том числе два человека в разных инцидентах во время катания на лодке и плавания.

Другие подобные случаи