Мир гордится этой несокрушимостью: оккупированный Мелитополь отмечает День города

Сегодня, 25 сентября, оккупированный Мелитополь Запорожской области отмечает День города. К сожалению, на этот раз людям не до празднования.

Городской голова Иван Федоров обратился к мелитопольцам по этому поводу. Ведь именно сейчас город пишет новую историю — как свою, так и всей Украины.

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Мелитополь всегда славился как в Украине, так и далеко за ее пределами. Но сегодня мелитопольцы, как и все украинские, пишут новейшую историю нашей страны. И безоговорочный факт: на ее страницах Мелитополь будет звучать гордо,

– сказал мэр.

Он напомнил, как тысячи людей выходили на митинги против оккупации. Сейчас многие из горожан борются за наше будущее в бою с врагом или помогают жителям в тылу. Всего в городе живет 150 тысяч человек и они сопротивляются оккупантам. Кто громко и даже тихо говорит: мы – Мелитополь, мы – Украина.

"Сегодня наш город славится вами, мелитопольцы. А Украина, как и весь мир гордится вашей несокрушимостью. Ведь при всем мы верим: наши героические защитники освободят Мелитополь от вражеской орды", – сказал Федоров.

По его словам, каждый сейчас делает все ради общей цели, чтобы вернуть жизнь. Мэр заверил, что все будут строить будущее вместе в уютном украинском и главное мирном Мелитополе.

Как сейчас живет город

С момента российского вторжения Мелитополь стал оккупированным. Россияне совершают там произвол и преступления, пытки, ограбления. Также в городе, как на других оккупированных территориях, работают наши партизаны. По последним данным, во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области раздался мощный взрыв. Почти одновременно взрыв слышали и в Мелитополе.

Также недавно во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью взорвали квартиру с целой семьей коллаборантов. Взрыв произошел в доме по улице Шмидта, 40. Погибли 2 человека - жители Мелитополя. Хотя мэр сообщал впоследствии, что погиб один человек, а другой ранен.

Кроме того, Иван Федоров рассказывал, что ФСБ взорвала полицейского-коллаборанта в Мелитополе. Так они хотели устранить так называемого "начальника гбр народной милиции".

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