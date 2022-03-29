В Мелитополь выехали автобусы для эвакуации и гуманитарный груз

Из Запорожья в Мелитополь уже отправились автобусы для эвакуации. Также поехал гуманитарный груз весом свыше 14 тонн.

В грузе есть продукты, средства личной гигиены, медикаменты, в частности, материалы для гемодиализа, лекарственные изделия для роддома. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно 48 345 человек эвакуировали из Мариуполя в Запорожье за почти 2 недели

Колонна состоит из легковушек, грузовиков и автобусов.

Напомним, Украина согласовала со стороной оккупантов 3 гуманитарных коридора на 29 марта:

из Мариуполя в Запорожье,

из Мелитополя в Запорожье,

из Энергодара в Запорожье.

Кстати – Оккупанты на блокпостах требуют деньги: