В Мелитополь выехали автобусы для эвакуации и гуманитарный груз
29 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Из Запорожья в Мелитополь уже отправились автобусы для эвакуации. Также поехал гуманитарный груз весом свыше 14 тонн.
В грузе есть продукты, средства личной гигиены, медикаменты, в частности, материалы для гемодиализа, лекарственные изделия для роддома. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно 48 345 человек эвакуировали из Мариуполя в Запорожье за почти 2 недели
Колонна состоит из легковушек, грузовиков и автобусов.
Напомним, Украина согласовала со стороной оккупантов 3 гуманитарных коридора на 29 марта:
- из Мариуполя в Запорожье,
- из Мелитополя в Запорожье,
- из Энергодара в Запорожье.