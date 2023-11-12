Враг ничему не учится: взрыв в штабе россиян в Мелитополе уже не первый раз

В субботу, 11 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Силы сопротивления взорвали штаб российских военных. Там как раз проходило совещание русских офицеров.

Несмотря на то, что район охраняли, силам сопротивления все равно удалось ликвидировать российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.

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Детали взрыва во вражеском штабе

В нижней части Мелитополя расположено несколько промышленных предприятий. Одно из них – предприятие, ранее называвшееся "Рефма". Этот завод холодильного машиностроения россияне захватили с первых дней оккупации.

Там также был расположен один из логистических центров "Новой почты", и именно на базе этого предприятия враг создал базу, где хранил военную технику и боеприпасы.

В офисном центре этого завода размещали штаб. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии происходила уже несколько раз, но враг ничему не учится и продолжает там размещать свои штабы,

– подчеркнул Иван Федоров.

В субботу, 11 ноября, там ко всему еще организовали собрание нацгвардейцев и ФСБшников. За несколько часов до сборов оккупанты перекрыли район на въезд и выезд автомобилей в целях безопасности. Однако что-то пошло не так.

"Как раз когда все собрались, и произошел взрыв. Произошла ликвидация врагов. По меньшей мере, трое военных уже никогда не смогут воевать против наших людей. Но еще большое количество пострадавших," – рассказал мэр Мелитополя.

Пострадавший и взорвавшийся автомобиль оккупанты оттащили на территорию захваченного районного отделения полиции. На предприятии, где произошел инцидент, вызвали большое количество скорых и полиции. Вероятно, разбираются, как героическим украинским силам сопротивления и спецслужбам удалось снова искусно уничтожить врага.

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