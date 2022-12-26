У Путина есть только 3 достижения в войне, потеря Мелитополя умножит их на ноль, – Жданов

У Кремля есть только три достижения в войне против Украины, которые можно продать собственному населению как победу. Однако освобождение Мелитополя от оккупантов кардинально усугубит ситуацию для россиян.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, освобождение Мелитополя полностью нивелирует вообще всю военную кампанию России против Украины. Это существенно ухудшит положение оккупантов.

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В России есть 3 главных достижения в войне

Как подчеркнул Жданов, Путин может хвастаться лишь тремя достижениями в войне против Украины. Это захват Запорожской АЭС, Северокрымского канала и сухопутного коридора в Крым.

С освобождением Мелитополя все эти три фактора просто умножаются на ноль. Начиная с того, что мы берем под огневой контрольный сухопутный коридор в Крым, освобождаем Новую Каховку и Энергодар. А дальше уже полный огневой контроль и продвижение войск на линию Бердянск – Мелитополь и заход на Крымский перешеек,

– заметил Жданов.

Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя существенно ухудшит положение оккупантов: смотрите видео

С выходом ВСУ на Мелитополь ситуация в оккупантов существенно ухудшится. После подрыва Крымского моста они вынуждены везти технику и вооружение из России через Мелитополь и потом на Херсонщину или в Крым.

Других более или менее нормальных дорог в этом регионе нет. А российская армия зависит от дорожной инфраструктуры и железной дороги.

Что происходит на фронте: коротко