Будут гнать на фронт детей: в Мелитополе войска России готовят несовершеннолетних для своей армии
Источник:Иван Федоров
Россияне продолжают терроризировать население на временно оккупированных территориях. Так, в Мелитополе они решили набирать подростков в свою так называемую "Юнармию".
Частичная мобилизация в России совсем провалилась. Об этом свидетельствует ряд факторов. В том числе и то, что на оккупированных территориях враг пытается милитаризовать даже детей.
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Оккупанты продолжают милитаризировать детей
Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне в Мелитополе планируют воспитать под себя "верноподданных террористического государства". Они продолжают усиливать идеологическое давление, как на детей, так и на молодежь. И делают это для того, чтобы в будущем их можно было использовать в войне против Украины.
Понятно, что начинается все с образовательного процесса. Прежде всего следует помнить, что оккупанты обучают детей по российским учебникам, завезенным ранее. У них история совершенно извращена, а излагали ее в учебниках строго по методичкам КГБ.
Но это еще не все. К примеру, для старшеклассников подготовили преподавание военной подготовки. Таким образом враг может готовить их к возможному участию в так называемых "доброботах".
Федоров добавил, что оккупанты еще и формируют отряды "Юнармии". Делают они это на базе фейкового местного университета. Напомним, что это организация, курируемая министерством обороны России. Она занимается подготовкой будущего "пушечного мяса" для войск, а также сотрудников спецслужб.Напомним, что попасть в "Юнармию" могут все от 8 до 18 лет!
Пропаганда войны – это криминальное преступление. А пропаганда войны среди несовершеннолетних – это преступление против человечества,
– подчеркнул Федоров.
Что происходит в Мелитополе в последние дни
- Начнем с того, что россияне вернули памятник Ленину. Напомним, что эту мерзость из города демонтировали 7 лет назад.
- Тем временем оккупанты в школах уже начали заставлять детей пользоваться оружием. По крайней мере, такие "уроки" уже проходили ученики 9 – 11 классов.
- Не обошлось также и без взрывов. Они прозвучали на "Рефме". В результате ранения получили около 50 захватчиков, а уничтожить удалось до 10 единиц техники.
- В то же время следует заметить, что для врагов Мелитополь стал еще важнее. Теперь именно через него курсируют колонны военной техники, ведь враг не может использовать поломанный Крымский мост.
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