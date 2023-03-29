В Мелитополе "хлопки" третий день подряд: какие это имеет последствия для оккупантов

29 марта в 5:30 утра на севере временно оккупированного Мелитополя был "хлопок". Известно, что взорвалась подстанция, питавшая инфраструктуру города и близлежащие села. В настоящее время электроснабжение отсутствует в Семеновке и Тамбовке.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Также он рассказал о взрывах 28 марта в Федоровке.

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"Важно то, что пока нет электроснабжения на железнодорожной дороге, которая используется для сообщения грузов вооружения, боеприпасов из временно оккупированного Крыма на Запорожскую линию фронта. И непосредственно из Донбасса в Крым", – подчеркнул он.

Взрывы в Федоровке

28 марта "хлопки" были в поселке Федоровка. По словам главы Мелитополя, это узловая станция – элемент логистики из Крыма на Запорожскую линию фронта.

"Так что взрывается что-то у россиян и им совсем нехорошо на временно оккупированной Мелитопольщине. Надеюсь, такая тенденция продолжится. Россияне не научатся хорошо использовать всю свою инфраструктуру. И она будет у них портиться", – отметил Федоров.

Иван Федоров о "хлопках" в Мелитополе: смотреть видео

Оккупанты готовят оборону

Городской голова заявил о двух линиях обороны, которые начали строить россияне. Первая проходит между Запорожской и Донецкой областями.

"Вероятно, они пытаются спрогнозировать контрнаступление наших ВСУ. И потому бросились строить линии обороны, которые будут защищать какие-то части временно оккупированного Юга", – прокомментировал он.

Вторая линия обороны проходит между Запорожской и Херсонской областями. По словам Федорова, часть вышедших из Новой Каховки военных базируются именно на этом направлении.

Россияне терроризируют местных и детей

Паспортизация и принудительная мобилизация – основное, на что давят россияне во временно оккупированном Мелитополе. Иван Федоров прокомментировал очередное "постановление" от Владимира Путина, снимающее ограничения вступления в "Росгвардию". Речь идет, что теперь туда можно попасть без российского гражданства и ограничений по возрасту.

Мы понимаем, что это сделано специально для временно оккупированных территорий. Так как жители массово отказываются от российских паспортов. Их хотят мобилизовать в "Росгвардию",

– сообщил спикер.

Также россияне не прекращают издеваться над детьми – это одна из самых уязвимых категорий, подчеркнул городской голова Мелитополя. Оккупанты создали около 10 организаций, занимающихся российской пропагандой и "насильственным переписанием истории".

"Помимо этого россияне принудительно продолжают вывозить несовершеннолетних с временно оккупированной территории под видом экскурсий. Мы призываем родителей детей не давать врагу возможности как-то на них влиять", – сказал он.

"Хлопок" в Мелитополе: что известно