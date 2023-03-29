В Мелитополе "хлопки" третий день подряд: какие это имеет последствия для оккупантов
29 марта в 5:30 утра на севере временно оккупированного Мелитополя был "хлопок". Известно, что взорвалась подстанция, питавшая инфраструктуру города и близлежащие села. В настоящее время электроснабжение отсутствует в Семеновке и Тамбовке.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Также он рассказал о взрывах 28 марта в Федоровке.
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"Важно то, что пока нет электроснабжения на железнодорожной дороге, которая используется для сообщения грузов вооружения, боеприпасов из временно оккупированного Крыма на Запорожскую линию фронта. И непосредственно из Донбасса в Крым", – подчеркнул он.
Взрывы в Федоровке
28 марта "хлопки" были в поселке Федоровка. По словам главы Мелитополя, это узловая станция – элемент логистики из Крыма на Запорожскую линию фронта.
"Так что взрывается что-то у россиян и им совсем нехорошо на временно оккупированной Мелитопольщине. Надеюсь, такая тенденция продолжится. Россияне не научатся хорошо использовать всю свою инфраструктуру. И она будет у них портиться", – отметил Федоров.
Иван Федоров о "хлопках" в Мелитополе: смотреть видео
Оккупанты готовят оборону
Городской голова заявил о двух линиях обороны, которые начали строить россияне. Первая проходит между Запорожской и Донецкой областями.
"Вероятно, они пытаются спрогнозировать контрнаступление наших ВСУ. И потому бросились строить линии обороны, которые будут защищать какие-то части временно оккупированного Юга", – прокомментировал он.
Вторая линия обороны проходит между Запорожской и Херсонской областями. По словам Федорова, часть вышедших из Новой Каховки военных базируются именно на этом направлении.
Россияне терроризируют местных и детей
Паспортизация и принудительная мобилизация – основное, на что давят россияне во временно оккупированном Мелитополе. Иван Федоров прокомментировал очередное "постановление" от Владимира Путина, снимающее ограничения вступления в "Росгвардию". Речь идет, что теперь туда можно попасть без российского гражданства и ограничений по возрасту.
Мы понимаем, что это сделано специально для временно оккупированных территорий. Так как жители массово отказываются от российских паспортов. Их хотят мобилизовать в "Росгвардию",
– сообщил спикер.
Также россияне не прекращают издеваться над детьми – это одна из самых уязвимых категорий, подчеркнул городской голова Мелитополя. Оккупанты создали около 10 организаций, занимающихся российской пропагандой и "насильственным переписанием истории".
"Помимо этого россияне принудительно продолжают вывозить несовершеннолетних с временно оккупированной территории под видом экскурсий. Мы призываем родителей детей не давать врагу возможности как-то на них влиять", – сказал он.
"Хлопок" в Мелитополе: что известно
- В ночь на 29 марта было шумно. По информации пропагандистских ресурсов, взрывы были вблизи аэродрома.
- Кроме Федоровки, взрывы слышались возле Молочного лимана. Что стало их причиной, пока неизвестно.
- 27 марта во временно оккупированном Мелитополе тоже было неспокойно. От "хлопка" пострадали многие оккупанты.