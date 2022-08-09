Под Мелитополем "отправили на концерт кобзона" членов "комиссии по референдуму", – СМИ

Оккупанты готовятся к квазиреферендуму на временно захваченных территориях. Смириться с "русским миром" не позволяют партизаны, которые, по информации СМИ, ликвидировали так называемых "членов комиссий по подговке голосования".

Ранее мэр города Иван Федоров подчеркнул, что 90% мелитопольцев настроены решительно против присоединения к россии. Местные жители партизанят или волонтерят и все это, несмотря на террор на временно оккупированных территориях.

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Местные жители осудили "шабаш коллаборантов"

Накануне в Мелитополе коллаборанты провели "спектакль", на котором "приняли решение отсоединиться от Украины". Местные СМИ пишут, что люди осудили этот "шабаш" и ждут освобождения ВСУ.

Коллаборанток из "комиссии" обнаружили партизаны, – СМИ

В ночь с 7 на 8 августа двух коллаборанток из Михайловского района, входивших в так называемую "комиссию" по подготовке квазиреферендума, обнаружили партизаны, сообщают журналисты.

Одна из предательниц, по предварительным данным, умерла. Однако это требует проверки. Официально оккупационные власти подтверждают лишь одну пострадавшую. Захватчики даже нашли "виновника", который вроде бы был участником АТО.

После этого случая коллаборантам пришлось изрядно поискать нового "председателя комиссии" по всем окрестным селам.

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Псевдореферендум на оккупированной части Запорожья:

Ранее оккупанты сообщали о намерении провести так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях 11 сентября 2022 года.

Однако сопротивление местных жителей вынуждает врага менять свои планы. Так захватчики не исключали, что в Мелитополе "голосование" будут проводить дома.

8 августа в Мелитополь свезли массовку, перед которой гауляйтер Евгений Балицкий подписал так называемое "распоряжение" о проведении "референдума" о присоединении к россии.

Смотрите в видео – о взрывах во временно оккупированных Токмаке и Мелитополе: