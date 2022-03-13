В Мелитополе оккупанты похитили главу райсовета

13 марта 2022 , 16:01
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Источник:

"РИА Мелитополь"

Российские военные похитили главу районного совета Сергея Прийму. Похищение произошло утром 13-го марта.

Мужчину увезли в неизвестном направлении

Местное издание сообщает, что в 7:30 российские оккупанты пришли с обыском домой к главе районного совета Сергею Прийме.

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После обыска его увезли в неизвестном направлении.

Сообщается, что обыск проводили восемь человек. Они забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним.

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Автор: Михайло Гема