В Мелитополе похитили трех директоров школ из-за отказа работать с оккупантами

Захватчики продолжают терроризировать местное население. Так, во временно оккупированном Мелитополе они похитили трех директоров школ, отказавшихся от сотрудничества.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам.

Читайте также Священник ПЦУ, которого в Херсоне похитили оккупанты, уже на свободе

Таким образом, рашисты пытаются заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит,

– подчеркнула Денисова.

Директора отказались подчиняться оккупантам

В то же время, все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом и написали заявления на увольнение. Это не удовлетворило самопровозглашенного мэра Мелитополя Галину Данильченко, приказавшую российским военным разобраться с администрацией школ.

Так, 31 марта оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай и вывезли их в неизвестном направлении.

Обратите внимание: по состоянию на 31 марта в плену оккупантов находятся по меньшей мере 24 украинских глав городов и сел, а также работников органов местной власти.

С гостинцами и слезами на глазах: как встречают ВСУ на освобожденных территориях: трогательные кадры