"Хлопок" в Мелитополе и Приморске, ответ ВСУ в Энергодаре: какая ситуация в Запорожской области

Накануне на окраине Запорожья россияне выпустили четыре ракеты. Но ВСУ успешно отвечают оккупантам: уничтожена живая сила и вооружение врага. Также в Мелитополе и Приморске раздался "хлопок" возле домов коллаборантов.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Украинские военные в Бердянске взорвали склад боекомплектов. Также взрывы прогремели в Мелитополе и Приморске.

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Коллаборантам покоя не будет

По его словам, утром, 15 ноября, около 9 утра в Мелитополе слышен был взрыв возле дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант. Это один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.

В то же время, в городе Приморск гранаты забросили в дом местной коллаборантки Наталии Портновой, которая сотрудничала с российскими оккупантами.

Пишут, что она жива, но очень испугана. Мы неоднократно отмечали, что коллаборанты там спокойно спать и жить не будут,

– подчеркнул корреспондент.

ВСУ отвечают на обстрелы

Накануне 14 ноября большие города и маленькие села остались без света, соответственно перестал работать водопровод.

"Рашистов предупреждали, что эта территория украинская, она была подключена к Запорожской АЭС и эксперименты с российским электричеством ничего хорошего им не принесут", – отметил корреспондент.

Он также рассказал, что возле ЗАЭС – громко. Оккупанты продолжают стрелять. Накануне "кошмарили" Никополь, Марганец, Красногригорьевскую общину. Отправили туда 60 снарядов. Побили там электросети и дома.

Сегодня снова началась стрельба из Энергодара в сторону Никополя. Но пишут, что им уже прилетело в ответ. За предыдущие сутки украинская артиллерия уничтожила живую силу оккупантов, склад боекомплектов, две огневые позиции врага, две единицы РСЗО и особый состав, находившийся возле них,

– заметил корреспондент.

Во временно оккупированном Мелитополе был взорван местный коллаборант Дмитрий Трухин . Он получил несколько тяжелых ранений и находится в реанимации. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, Трухин "за свою "профессиональную" жизнь успел накопить весомый послужной список", он – "давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Балицкого и Данильченко". Украинские телеграм-каналы уточнили, что говорится о подъезде, где проживает Трухин.

"Хлопок" в Мелитополе: смотрите видео

Ситуация в Мелитополе: коротко