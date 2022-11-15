"Хлопок" в Мелитополе и Приморске, ответ ВСУ в Энергодаре: какая ситуация в Запорожской области
Накануне на окраине Запорожья россияне выпустили четыре ракеты. Но ВСУ успешно отвечают оккупантам: уничтожена живая сила и вооружение врага. Также в Мелитополе и Приморске раздался "хлопок" возле домов коллаборантов.
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Украинские военные в Бердянске взорвали склад боекомплектов. Также взрывы прогремели в Мелитополе и Приморске.
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Коллаборантам покоя не будет
По его словам, утром, 15 ноября, около 9 утра в Мелитополе слышен был взрыв возле дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант. Это один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.
В то же время, в городе Приморск гранаты забросили в дом местной коллаборантки Наталии Портновой, которая сотрудничала с российскими оккупантами.
Пишут, что она жива, но очень испугана. Мы неоднократно отмечали, что коллаборанты там спокойно спать и жить не будут,
– подчеркнул корреспондент.
ВСУ отвечают на обстрелы
Накануне 14 ноября большие города и маленькие села остались без света, соответственно перестал работать водопровод.
"Рашистов предупреждали, что эта территория украинская, она была подключена к Запорожской АЭС и эксперименты с российским электричеством ничего хорошего им не принесут", – отметил корреспондент.
Он также рассказал, что возле ЗАЭС – громко. Оккупанты продолжают стрелять. Накануне "кошмарили" Никополь, Марганец, Красногригорьевскую общину. Отправили туда 60 снарядов. Побили там электросети и дома.
Сегодня снова началась стрельба из Энергодара в сторону Никополя. Но пишут, что им уже прилетело в ответ. За предыдущие сутки украинская артиллерия уничтожила живую силу оккупантов, склад боекомплектов, две огневые позиции врага, две единицы РСЗО и особый состав, находившийся возле них,
– заметил корреспондент.
"Хлопок" в Мелитополе: смотрите видео
Ситуация в Мелитополе: коротко
- Вечером 10 ноября в оккупированном Мелитополе было слышно 4 громких взрыва. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров отметил, что детали уточняют.
- 11 ноября в жилой многоэтажке Мелитополя раздался взрыв в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы врага.
- 13 ноября из центра оккупированного Мелитополя исчезла символика оккупантов с главной площади города. Позже так называемая "оккупационная администрация" сообщила о "профилактических работах".